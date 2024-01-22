Уволенный за избиение ученика чиновник из Минобразования оказался еще и взяточником

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Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию об аресте бывшего заведующего Губинско-Хачмазским региональным управлением образования.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело в связи с незаконными деяниями Руфата Малик оглу Гаджиева, который в 2017-2022 годах работал начальником упраздненного в настоящее время Губинского районного отдела образования, а до 27 ноября 2023 года – заведующим Губинско-Хачмазским региональным управлением образования Министерства науки и образования.

Ему предъявлено обвинение по статье 311 (взяточничество) УК. На основании ходатайства следователя решением Бинагадинского районного суда в отношении Р.Гаджиева избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Были выявлены основания для подозрения в неоднократном получении Руфатом Гаджиевым взяток на общую сумму 53 тыс. манатов от отдельных лиц за продление срока трудового договора, назначение директором школы, непроведение соответствующих проверок в школах, а также за покровительство в службе.

На основании собранных предварительных доказательств Р.Гаджиеву предъявлено обвинение по статьям 311.3.2 и 311.3.3 УК (взяточничество, совершенное неоднократно и в крупных размерах), решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Также напомним, что в ноябре 2023 бывший тогда начальником Губа-Хачмазского регионального Управления образования Руфат Гаджиев был уволен за избиение ученика ученика 9 класса. Инцидент произошел в средней школе № 4 города Хачмаз.

Прибывший в учебное заведение с целью проверки Руфат Гаджиев избил ученика этой школы Мирзоева Низама Рамиз оглу (2007 г.р.). Родители школьника обратились с этим заявлением в Хачмазский районный отдел полиции.