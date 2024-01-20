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Главное Мир

Завод Alteo стал объектом расследования из-за сбросов токсичных отходов в Средиземное море

Завод Alteo стал объектом расследования из-за сбросов токсичных отходов в Средиземное море

Завод Alteo на юге Франции, производящий глинозем, попал под следствие из-за сброса токсичных отходов в Средиземное море, сообщает телеканал BFMTV.

Предприятие подозревается в том, что в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2021 года на территории коммун Гарданн и Касси загрязнял море опасными веществами, «действие или реакции которых привели к вредным последствиям для флоры и фауны».

Уточняется, что в 2015, 2016, 2018 и 2020 годах префектура выдавала заводу разрешения на временное превышение пороговых значений с тем, чтобы предпринимались меры по снижению объема жидких выбросов. Однако, руководство предприятия до сих пор этого не сделала. По данным газеты Monde, в сбросах превышена концентрация ртути и мышьяка, а всего за период с 2016 по 2021 год было зафиксировано 64 нарушения со стороны предприятия.

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