Папа Франциск против просмотра порно

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Папа Римский Франциск назвал сексуальное удовольствие «Божьим даром», но добавил, что католики должны избегать просмотра порнографии. Об этом сообщает The Guardian.

По словам понтифика, сексуальное удовольствие «следует ценить», но оно «взрывается порнографией». Он также добавил, что «удовольствие без отношений может порождать разные формы зависимости.

«Мы должны защищать любовь. Победа в битве с похотью может быть делом всей жизни», – заявил глава католической церкви.

Отмечается, что тему секса Папа Римский, вероятно, поднял в ответ на возмущение прихожан в книге 1998 г. «Мистическая страсть: духовность и чувственность» аргентинского кардинала Виктора Мануэля Фернандеса. В настоящее время он занимает пост главы Дикастерии доктрины веры Ватикана. В одной из глав книги кардинал описывается разница между мужским и женским оргазмами.