Первый полет турецкого астронавта. Live |
Гутерриш призвал Иран и Пакистан к сдержанности |
Италия возглавила список импортеров азербайджанской нефти |
Кадры иранского удара по территории Пакистана (видео) |
Госдеп отмечает прогресс в переговорах между Баку и Ереваном |
Вашингтон призвал Тегеран и Исламабад к сдержанности |
TƏBIB: Люди встревожены, полагая, что это один из новых штаммов ковида |
Талибы ждут сдержанности от Ирана и Пакистана |
Атака дронов на аэропорт Эрбиля (видео) |
Главное Мир

Папа Франциск против просмотра порно

Папа Франциск против просмотра порно

Папа Римский Франциск назвал сексуальное удовольствие «Божьим даром», но добавил, что католики должны избегать просмотра порнографии. Об этом сообщает The Guardian.

По словам понтифика, сексуальное удовольствие «следует ценить», но оно «взрывается порнографией». Он также добавил, что «удовольствие без отношений может порождать разные формы зависимости.

«Мы должны защищать любовь. Победа в битве с похотью может быть делом всей жизни», – заявил глава католической церкви.

Отмечается, что тему секса Папа Римский, вероятно, поднял в ответ на возмущение прихожан в книге 1998 г. «Мистическая страсть: духовность и чувственность» аргентинского кардинала Виктора Мануэля Фернандеса. В настоящее время он занимает пост главы Дикастерии доктрины веры Ватикана. В одной из глав книги кардинал описывается разница между мужским и женским оргазмами.

Теги:
Из этой рубрики
Первый полет турецкого астронавта. Live
Мир

Первый полет турецкого астронавта. Live

2024/01/19, 01:28
Заявление Эрдогана о первой в истории Турции пилотируемой космической миссии (видео)
Мир

Заявление Эрдогана о первой в истории Турции пилотируемой космической миссии (видео)

2024/01/19, 01:13
В Шотландии из-за холода закрылись сотни школ
Мир

В Шотландии из-за холода закрылись сотни школ

2024/01/19, 01:00
В ВОЗ опровергли слухи об угрозе новой пандемии
Мир

В ВОЗ опровергли слухи об угрозе новой пандемии

2024/01/19, 00:40
Возросла популярность часов, из-за которых задержали Шварценеггера
Мир

Возросла популярность часов, из-за которых задержали Шварценеггера

2024/01/18, 23:26
Саудовская Аравия запустит летающие такси во время сезона хаджа
Мир

Саудовская Аравия запустит летающие такси во время сезона хаджа

2024/01/18, 23:05
Папа Франциск против просмотра порно
Мир

Папа Франциск против просмотра порно

2024/01/18, 23:01
Пользователи Telegram столкнулись с перебоями
Мир

Пользователи Telegram столкнулись с перебоями

2024/01/18, 22:37
Посещение Лувра подорожало
Мир

Посещение Лувра подорожало

2024/01/18, 22:11