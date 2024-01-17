Макрон анонсировал визит в Киев и новые поставки оружия Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен совершить визит в Киев в феврале, чтобы обсудить поставки вооружений Украине.

Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце, передает ТАСС.

«Вместе с поставками вооружений и соглашениями, которые мы финализируем, я планирую посетить в феврале Украину. Я объявлю о завершении работы над этими текстами, начнутся поставки вооружений, о которых я говорил», — сказал глава государства.

По его словам, Париж готовится поставить Киеву 40 ракет SCALP и «сотни бомб».

Также Макрон объявил об успехах в промышленности, которые позволят Франции отправлять Украине больше вооружений, в том числе самоходных гаубиц Caesar.

Соглашение, находящееся в процессе финализации, о котором говорил французский лидер, содержит гарантии безопасности для Украины.