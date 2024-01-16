Платежи из России в Турцию остановились из-за санкций

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Проблемы с денежными переводами из России в Турцию, начавшиеся в декабре 2023 года, продолжают нарастать. Об этом сообщает турецкая газета Ekonomim со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно, с 1 января 2024 года платежи фактически прекратились, что уже привело к серьезным сбоям в экспорте. По данным источников, после визита госсекретаря США Энтони Блинкена банки стали возвращать переводы из России или отказывать в оплате, ссылаясь на санкции, пишет СМИ.

Особенно сильно пострадали автопроизводители и текстильная промышленность, не получившие оплату от российских партнеров. Как отмечает газета, проблема связана с расширением санкционных списков.

Турецкие власти уже приступили к решению вопроса.