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В Баку задержаны вооруженные бывшие зеки (видео)

В Баку задержаны вооруженные бывшие зеки (видео)

Сотрудники 15-го отделения Сабунчинского РУП провели мероприятие, во время которого за незаконное ношение огнестрельного оружия был задержан ранее судимый Рауф Юсифов, 1973 года рождения.

Как сообщили в МВД, у него были найдены и изъяты 1 пистолет марки «Макаров», 16 патронов и 1 магазин.

Также в пос. Маштага был задержан ранее судимый Рамин Алхасов, 1979 года рождения.

При осмотре двора дома, где он проживает, был обнаружен 1 автомат Калашникова и 15 патронов.

Р.Юсифов и Р.Алхасов сказали, что оружие приобрели недавно, и вместо того, чтобы добровольно передать его полиции, оставили его себе.

Расследования продолжаются.

Также еще один житель Сабунчинского района сдал сотрудникам полиции хранимое у него охотничье ружье, не имеющее соответствующих документов.

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