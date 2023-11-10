50 000 человек стали беженцами в результате боевых действий на севере Мьянмы

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50 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в результате боевых действий на севере Мьянмы после того, как альянс этнических вооруженных группировок две недели назад начал наступление на военных, сообщила Организация Объединенных Наций.

В стране уже две недели недалеко от границы с Китаем проходят боевые действия, передает France 24.

Армия национального демократического альянса Мьянмы (MNDAA), Армия национального освобождения Таанга (TNLA) и Армия Аракан (AA) заявили, что захватили десятки военных постов и заблокировали жизненно важные торговые пути в Китай.

На этой неделе назначенный хунтой президент предупредил, что страна может в конечном итоге «расколоться на различные части».

Удаленность труднопроходимого региона, где проходят трубопроводы, поставляющие нефть и газ в Китай, затрудняют проверку количества жертв.

Пекин, главный союзник хунты и поставщик оружия, ранее подтвердил, что в результате столкновений в Мьянме есть жертвы среди китайцев.