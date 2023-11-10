В ООН сравнили ситуацию на севере сектора Газа с адом на Земле

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Официальный представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке сравнил ситуацию на севере сектора Газа, где продолжаются активные боевые действия, с адом на Земле. Его слова с брифинга в Женеве приводит ТАСС.

«Если есть сегодня ад на Земле, то это север Газы», — констатировал Ларке.

Люди, находящиеся в этой части анклава, столкнулись с лишениями, безнадежностью, принудительным перемещением и отсутствием света, заявил представитель ООН. Он напомнил, что сектор Газа погрузился в темноту из-за прекращения поставок топлива и электричества.

Ларке отметил, что управление ООН по координации гуманитарных вопросов выступает за гуманитарное перемирие. По его словам, любые шаги в этом направлении необходимо координировать с международной организацией, особенно в вопросе места и времени.

«Чтобы это было сделано безопасно для гуманитарных целей, это должно быть согласовано со всеми сторонами», — сказал он.