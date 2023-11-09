Премьер-министр Грузии обсудил с Макроном мир на Южном Кавказе

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Отмечено, что на встрече, состоявшейся в Елисейском дворце, основное внимание было уделено положительному решению Еврокомиссии относительно предоставления Грузии статуса кандидата. В ходе беседы также была затронута обстановка безопасности в регионе и мире. Стороны говорили о позитивной роли, которую Грузия может сыграть в обеспечении безопасности и стабильности на Южном Кавказе.