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В декларации стран ОТГ приветствуется восстановление суверенитета Азербайджана

В декларации стран ОТГ приветствуется восстановление суверенитета Азербайджана

Мы приветствуем полное восстановление Азербайджаном своего суверенитета после локальных антитеррористических мероприятий, проведенных 19-20 сентября 2023 года, и подтверждаем нашу поддержку деятельности правительства Азербайджана по воссоединению.

Об этом говорится в декларации, принятой на 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) 3 ноября в Астане.

В декларации подчеркивается, что приветствуется поддержка, оказываемая государствами-членами постконфликтному восстановлению в Азербайджане.

Государства-члены ОТГ еще раз изъявили готовность продолжить поддержку в этом направлении.

В документе также сказано, что Организация тюркских государств поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией по принципу взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ.

С учетом значимости Восточно-Зангезурского экономического района, входящего в состав Среднего коридора, Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана, железных дорог Китай-Кыргызстан-Узбекистан, Казахстан-Туркменистан-Иран и Термиз-Мазари-Шариф -Кабул- Пешавар наряду с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс подчеркнута важность расширения маршрутов мультимодальных перевозок.

«Лидеры тюркских государств и главы правительств также приветствуют инициативу азербайджанской стороны по созданию платформы консульского сотрудничества в рамках ОТГ», – подчеркивается в декларации.

Отмечается, что следующий Саммит Организации тюркских государств состоится в 2024 году в Кыргызстане.

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