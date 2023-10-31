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Азербайджан обеспечил репатриацию женщин и детей из Сирии

Азербайджан обеспечил репатриацию женщин и детей из Сирии

В результате поэтапных и скоординированных мер, принятых правительством Азербайджана в соответствии с положениями утвержденных указом президента Азербайджана 28 октября 2023 года «Правил репатриации и реабилитации несовершеннолетних граждан Азербайджанской Республики, находящихся в трудных жизненных условиях в зарубежных странах», 31 октября 2023 года была осуществлена репатриация в страну 11 граждан Азербайджана, в том числе 9 детей и 2 женщин, содержавшихся в лагерях на территории Сирии.

Согласно информации МИД Азербайджана, в первую очередь были установлены местонахождение, личность и принадлежность репатриантов к гражданству Азербайджана, обеспечен их проезд на территорию Турции.

Представители соответствующих государственных структур, ответственных за репатриацию азербайджанских граждан из Ирака и Сирии, были командированы в Турцию, где было проведено первичное медицинское и психологическое обследование репатриантов. Посольством Азербайджана в Турции была проведена соответствующая координационная работа, наши граждане были обеспечены свидетельствами о возвращении в Азербайджан и билетами на рейс.

31 октября 2023 года была осуществлена репатриация этих граждан в нашу страну. Предусмотрена реализация соответствующих мер по социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество.

Правительством Азербайджана будет продолжено принятие необходимых мер по репатриации граждан Азербайджана, ставших жертвами вооруженных конфликтов на территории зарубежных стран.

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