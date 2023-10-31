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Премьер Словакии против выделения средств ЕС Украине

Премьер Словакии против выделения средств ЕС Украине

Страны Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) должны принять совместное заявление об изменении бюджета ЕС на следующие годы с целью не допустить передачи средств из европейских фондов на поддержку Украине. Об этом сегодня, 31 октября, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По его словам, страны V4, хоть и имеет разные взгляды на ситуацию в Украине, должны быть едины в вопросе пересмотра бюджета Евросоюза. Особенно когда речь идет о «защите средств для сплочения и общей сельскохозяйственной политики».

В этой связи Фицо предложил провести совместную встречу стран Вышеградской четверки с целью достижения соглашения по проекту корректировки бюджета ЕС на 2024−2027 годы. Он также добавил, что без согласия стран V4 достичь соглашения в ЕС будет практически невозможно .

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