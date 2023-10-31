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Каспийский цифровой форум пройдет на 2 недели позже

Каспийский цифровой форум пройдет на 2 недели позже

Власти Дагестана изменили даты проведения Международного Каспийского цифрового форума. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры Дагестана.

«Международный Каспийский цифровой форум переносится на две недели. Новые даты проведения – 16 и 17 ноября», – говорится в сообщении.

Такое решение, по данным ведомства, было принято Минцифры России и правительством Дагестана в понедельник вечером.

Ранее министерство цифрового развития Дагестана сообщало, что в Каспийске 2 и 3 ноября пройдет Международный Каспийский цифровой форум.

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