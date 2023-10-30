Путин: Израиль мстит по принципу «коллективной ответственности» (видео)

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Президент Росии Владимир Путин в ходе совещание после беспорядков в Дагестане указал Израилю на то, что он вместо наказания террористов стал мстить по принципу «коллективной ответственности».



«Страшные события в секторе Газа ничем нельзя оправдать», – добавил российский лидер.



Президент России при этом обвинил США в конфликтах на Ближнем Востоке, в Украине, Ираке и Сирии.



Владимир Путин также прокомментировал погромы в Махачкале.

«События в Махачкале инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб», – заявил он.



Коснувшись ситуации на Ближнем Востоке, Путин отметил, что ключ к решению конфликта – создание суверенного, полноценного палестинского государства. Российский лидер отметил, что в подходах России к ситуации в ближневосточном регионе никогда не было интриг и двойного дна, в отличие от стран Запада.

«Мы заявляли и заявляем нашу позицию открыто, она не меняется из года в год: ключ к решению конфликта — в создании суверенного, независимого, полноценного палестинского государства», — подчеркнул Путин.