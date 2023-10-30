Посол Азербайджана в Украине встретился с диаспорой

209 Просмотров

Сегодня в штаб-квартире Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) состоялась встреча с диаспорой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым.

Перед встречей, в которой приняли участие советник председателя Верховной Рады Украины, председатель ОДАУ Хикмет Джавадов и региональные руководители организации, был посещен памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Киеве.

Выступая на встрече, посол С.Мардалиев отметил, что украинско-азербайджанские отношения развиваются по восходящей линии. Он отметил, что важная часть развития сотрудничества между двумя странами связана с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Подчеркнув, что линия, заданная общенациональным лидером, сегодня успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым, посол отметил, что азербайджанская диаспора Украины также ведет себя в соответствии с этой политикой. Заявив, что он близко знаком с деятельностью азербайджанцев, проживающих в Украине, и диаспоры в целом, С.Мардалиев выразил уверенность, что сотрудничество продолжится и в будущем.

Хикмет Джавадов сообщил, что они рады видеть посла Азербайджана и сотрудников дипломатического корпуса в штаб-квартире диаспоры. Отметив, что азербайджанская диаспора играет активную роль в общественно-политической жизни Украины, Х.Джавадов рассказал о миссии ОДАУ и его работе.

Он отметил, что диаспора также внесла свой вклад в отношения между Азербайджаном и Украиной, развивающиеся в нынешних непростых условиях. Х.Джавадов добавил, что в настоящее время Украина находится в состоянии войны, и они сосредоточились на финансовой поддержке малообеспеченных азербайджанцев и отправке гуманитарной помощи на передовую. Он подчеркнул, что они внимательно следят за процессами, происходящими в Азербайджане, и рады победе, достигнутой после антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе.

Выступая на встрече, ученые, бизнесмены и региональные руководители организации, входящие в состав правления ОДАУ, подчеркнули, что считают посольство Азербайджана в Украине своим домом. Активисты диаспоры, выразившие уверенность в продолжении отношений диаспоры и посольства, обменялись идеями по организационным и другим вопросам.

Отметим, что во встрече также приняли участие военнослужащие-азербайджанцы, сражающиеся за территориальную целостность Украины.