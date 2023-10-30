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Франция депортирует в Россию радикальных исламистов

Франция депортирует в Россию радикальных исламистов

Власти Франции намерены начать процедуру депортации почти 40 российских граждан, которые подозреваются в приверженности радикальному исламу.

Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, его слова приводит RMC.

«Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особо тщательно следим из-за подозрений в радикализации», — пояснил он.

По информации МВД Франции, теперь Париж ждет согласия Москвы на прием депортированных россиян.

Известно, что российским властям удалось идентифицировать граждан, которых готовятся выслать из Франции.

Пока сроки депортации граждан РФ из Франции неизвестны.

«До начала конфликта в Украине мы депортировали множество граждан РФ», — подчеркнул Дарманен.

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