В Израиле призвали сограждан покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности

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Совет национальной безопасности и министерство иностранных дел Израиля рекомендовали своим гражданам избегать пребывания в странах Ближнего Востока из-за угрозы безопасности. Об этом 21 октября сообщает канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху, передает Ynet.

«Предупреждения о поездках в Египет (включая Синай), Иорданию и Марокко, были ужесточены на фоне значительного обострения протестов против Израиля в различных странах мира, в частности, в странах Ближнего Востока», — говорится в сообщении.

Отмечается, что израильтянам также рекомендуется избегать поездок в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн, Малайзию, Бангладеш, Индонезию и другие мусульманские страны.