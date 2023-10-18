«Хезболла» объявил среду «днем гнева» на Израиль, в Иране объявили траур

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Среда была объявлена «днем гнева» против Израиля ливанским движением «Хезболла», сообщает телеканал i24.

«Хезболла» заявил, что 18 октября станет «днем гнева» против Израиля. Причиной стал удар по госпиталю в секторе Газа. Движение направило гражданам арабских и мусульманских стран призыв выйти на улицы для акции протеста.

Правительство Ирана объявило 18 октября днем национального траура в память о жертвах удара по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли несколько сотен человек.

«После военного преступления и варварского нападения сионистского (израильского – прим.) режима на больницу в Газе, геноцида угнетенного народа и убийства сотен невинных мужчин, женщин и детей правительство Исламской Республики Иран объявило среду днем национального траура», – говорится в заявлении, опубликованном на странице правительства в социальной сети X (ранее Twitter).