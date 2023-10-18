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«Хезболла» объявил среду «днем гнева» на Израиль, в Иране объявили траур

«Хезболла» объявил среду «днем гнева» на Израиль, в Иране объявили траур

Среда была объявлена «днем гнева» против Израиля ливанским движением «Хезболла», сообщает телеканал i24.

«Хезболла» заявил, что 18 октября станет «днем гнева» против Израиля. Причиной стал удар по госпиталю в секторе Газа. Движение направило гражданам арабских и мусульманских стран призыв выйти на улицы для акции протеста.

Правительство Ирана объявило 18 октября днем национального траура в память о жертвах удара по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли несколько сотен человек.

«После военного преступления и варварского нападения сионистского (израильского – прим.) режима на больницу в Газе, геноцида угнетенного народа и убийства сотен невинных мужчин, женщин и детей правительство Исламской Республики Иран объявило среду днем национального траура», – говорится в заявлении, опубликованном на странице правительства в социальной сети X (ранее Twitter).

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