Блинкен и Нетаньяху укрылись в бункере после объявления воздушной тревоги

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху укрылись в бункере на пять минут в понедельник, когда во время их встречи в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги, сообщил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, передает Reuters.

По его словам, после этого все участники встречи покинули бункер, возобновили свое совещание и направились в командный центр министерства обороны Израиля, чтобы продолжить свои обсуждения.

«Во время встречи госсекретаря с премьер-министром Нетаньяху и военным кабинетом сработали сирены воздушной тревоги, и они укрылись в бункере на пять минут», – сказал Миллер.