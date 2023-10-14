В 2003-2023 годах расходы социального назначения выросли более чем в 20 раз

94 Просмотров

Каждый год при составлении государственного бюджета особое внимание уделялось социальной направленности бюджета. Следствием этого является то, что в 2003-2023 годах расходы бюджета социального назначения выросли более чем в 20 раз. Об этом заявил премьер-министр Али Асадов во время выступления на конференции «20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности», посвященной 20-й годовщине избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана.

«За прошедший под руководством Президента период среднемесячная номинальная заработная плата выросла в 12 раз, а минимальная заработная плата – более чем в 38 раз. За последние 20 лет среднемесячная пенсия выросла почти в 18 раз, а минимальный размер пенсии – в 14 раз», – добавил он.