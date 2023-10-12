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Израиль: Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен

Израиль: Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен

Сектор Газа будет оставаться в условиях энергетической и гуманитарной блокады до тех пор, пока похищенные ХАМАС израильтяне не будут освобождены, заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац.

«Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт, ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока похищенные израильтяне не будут возвращены домой. Гуманитарный шаг в ответ на гуманитарный шаг. И пусть никто не будет проповедовать нам мораль», – заявил Кац.

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