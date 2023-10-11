Mercedes представил грузовик с электрическим приводом (фото)

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Mercedes-Benz Trucks презентовал электрический грузовик. Он способен осуществлять перевозку на большие расстояния, сообщает Bloomberg.

Модель eActros 600 может проехать 500 км на одном заряде. Ее грузоподъемность составляет до 22 тонн. Кроме того, грузовик может заряжаться от 20% до 80% за полчаса при мощности один мегаватт.

Правда, при этом возникает проблема, ведь доступных зарядных устройств мощностью один мегаватт мало. И только к 2030 году основная сеть дорог ЕС должна быть оборудована зарядными станциями каждые 60 километров.