Доклад Сеидова лег в основу проекта резолюции ПАСЕ

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Второе пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы началось с ответов на вопросы парламентариев со стороны генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

Европейские парламентарии обратились к генеральному секретарю с интересующими их вопросами, сообщает «Азертадж».

Затем состоялось обсуждение проекта резолюции, именуемого «Ультраправая идеология: призывы во имя демократии и прав человека в Европе», подготовленного на основе доклада руководителя азербайджанской делегации в ПАСЕ Самеда Сеидова. Сначала С.Сеидов в своем выступлении призвал Парламентскую ассамблею внести свой вклад в защиту и укрепление демократии и прав человека в Европе и принять эту резолюцию. Он отметил, что приверженность к таким общим ценностям, как права человека, демократия и верховенство закона, является предпосылкой для мира. Идеологии, стремящиеся подорвать эти ценности, отвергающие демократию, нарушающие права человека, игнорирующие верховенство закона, выступают против этих ценностей. Он отметил, что ультраправый экстремизм, ксенофобия, антисемитизм, исламофобия – это иные формы насилия, представляющие серьезную угрозу для наших обществ. Ультраправый экстремизм – одна из стремительно нарастающих угроз в европейских странах.

Он отметил необходимость совершенствования защитных мер против подобных идеологий, добавив, что широкое распространение ультраправой идеологии в общественной среде несовместимо с правами человека, демократией и правовым государством.

Европейские парламентарии подчеркнули важность темы проекта резолюции. После обсуждения проект резолюции был вынесен на голосование и принят.

В ходе обсуждения проекта резолюции армянские депутаты, как всегда, вновь продемонстрировали свою деструктивную позицию. Говоря об ультраправом экстремизме, они проявили еще более жесткую позицию, чем сами ультраправые экстремисты. Пленарное заседание продолжилось обсуждением доклада о выполнении Францией своих обязательств по членству в Совете Европы.