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Гафарова: Оккупация азербайджанских земель – черное пятно в истории Армении

Гафарова: Оккупация азербайджанских земель - черное пятно в истории Армении

Период оккупации азербайджанских земель – черное пятно в истории Армении.

С данным заявлением выступила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 10 октября на встрече с председателем Сената парламента Румынии Николае Чукэ.

Председатель Милли Меджлиса проинформировала о политических и военных провокациях, совершенных Арменией в течение трех лет после победы Азербайджана в 44-дневной войне в 2020 году, минировании ею наших территорий, гибели многочисленных азербайджанских военных и гражданских лиц в результате разрывов мин, поддержке этой страной сепаратизма на территории Азербайджана и других фактах.

Спикер также напомнила, что 8 сел Азербайджана все еще находятся под оккупацией Армении.

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