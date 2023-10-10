Евросоюз намерен сохранить текущие платежи палестинцам

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил в соцсети X, что пересмотр помощи палестинцам со стороны Евросоюза не предусматривает приостановку текущих платежей.

«Приостановка платежей — наказание для всего палестинского народа — нанесла бы ущерб интересам ЕС в регионе», — указал Боррель.

До этого Еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза и добрососедства Оливер Вархелли заявлял, что ЕС приостанавливает все платежи в пользу палестинцев и пересматривает совместные проекты из-за эскалации конфликта с Израилем.