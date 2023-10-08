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Противостояние ХАМАС и Израиля. Хроника (видео)

Противостояние ХАМАС и Израиля. Хроника (видео)

09:11 В результате атаки ХАМАС погибли более 300 израильтян, более 1800 пострадали.

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09:06 Боевик ХАМАС взятым в заложники детям: «Ваша сестра отправлена в ад».

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09:00 Минобороны Израиля опубликовало кадры ударов по объектам ХАМАС.

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08:59 ЦАХАЛ закрыл Газу для посещения

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08:58 Сектор Газа нанес ракетный удар по больнице на юге Израиля.

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08:57 Боевики ХАМАС расстреляли десятки участников музыкального фестиваля.

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08:56 Израиль нанес воздушный удар по боевикам ХАМАС, укрывающимся в мечетях.

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