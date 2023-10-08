Противостояние ХАМАС и Израиля. Хроника (видео)

09:11 В результате атаки ХАМАС погибли более 300 израильтян, более 1800 пострадали.
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09:06 Боевик ХАМАС взятым в заложники детям: «Ваша сестра отправлена в ад».
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09:00 Минобороны Израиля опубликовало кадры ударов по объектам ХАМАС.
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08:59 ЦАХАЛ закрыл Газу для посещения
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08:58 Сектор Газа нанес ракетный удар по больнице на юге Израиля.
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08:57 Боевики ХАМАС расстреляли десятки участников музыкального фестиваля.
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08:56 Израиль нанес воздушный удар по боевикам ХАМАС, укрывающимся в мечетях.