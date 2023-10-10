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Израиль переходит в полноценное наступление на Газу

Израиль переходит в полноценное наступление на Газу

Израиль переходит в полноценное наступление на Газу, а террористы из ХАМАС пожалеют об этом моменте. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщает The Times of Israel.

«Я снял все ограничения, мы восстановили контроль над территорией и переходим к полноценному наступлению», – сказал Галлант войскам на границе с сектором Газы.

Он добавил, что у военных будет возможность изменить реальность

«ХАМАС хотел изменений в секторе Газа, он изменится на 180 градусов по сравнению с тем, что он думал», – говорит Галлант.

Министр добавил, что ХАМАС пожалеет об этом моменте, а Газа никогда не вернется к тому, что было. Также он сказал, что кто бы ни пришел обезглавливать, убивать женщин, переживших Холокост, Израиль уничтожит врагов всеми силами и без компромиссов.

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