Массированное нападение на Израиль, палестинцы проникают на территорию страны (обновлено, фото, видео)

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11:58 ХАМАС сообщает о 35 захваченных израильтянах. Об этом сообщает Радио Израиля Kan Bet.

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11:57 Местные жители так встречают представителей ХАМАСа в приграничных районах.

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11:55 Палестинцы с захваченными трофеями разъезжают по израильским улицам.

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11:53 Граждане Израиля убегают из приграничных территорий.

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11:45 В социальных сетях распространились кадры палестинцев с пленными израильскими военнослужащими. ВИДЕО 18+.

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11:42 Армия Израиля объявила о начале «контртеррористической» операции «Железные мечи» в Секторе Газа.

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11:41 Бои между ЦАХАЛ и ХАМАС.

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11:40 Кадры эвакуации израильской авиабазы в приграничном районе.

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11:39 Президент Израиля уверен в победе.

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11:34 Распространились кадры представителей военного крыла ХАМАС в окрестностях Отафа.

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11:32 Джабалия, север сектора Газа: поджог частного израильского автомобиля.

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11:29 Десятки представителей ХАМАСа на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля.

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11:23 Жители сектора Газа продолжают пересекать границу Израиля.

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11:18 Глава минобороны Израиля уверен в победе.

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11:12 В социальных сетях распространились кадры убийства мирных жителей. ВИДЕО 18+.

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11:10 Кадры представителей военного крыла Хамаса из одного из окрестных поселений.

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11:08 Боевики военного крыла ХАМАС пытаются открыть ворота одного из поселений в Отаефе, приведя в действие взрывное устройство.

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11:07 Израильские спецслужбы штурмуют дом, в котором засели вооружённые боевики ХАМАСа.

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11:04 Взрыв в одном из южных районов Израиля.

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11:02 Мирные жители из Газы также проникают на территорию Израиля.

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11:01 Военнослужащие Израиля перекрывают дороги вокруг Сектора Газа.

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11:00 ХАМАС объявил о начале операции «Ливень Аль-Акса» против Израиля

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10:55 В ХАМАС заявили о начале «великой революции».

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10:51 «Al Jazeera» сообщает, что израильская армия потеряла контроль над одной из своих баз на границе с Газой.

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10:50 Боевая работа израильской системы противоракетной обороны «Железный купол». Представитель ХАМАС заявил, что по Израилю сегодня утром было запущено более пяти тысяч ракет.

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10:48 Местные жители распространяют кадры массового пуска ракет в сторону Израиля.

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10:41 Ракета ХАМАСа упала в деревне Валджа в районе Вифлеема.

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10:39 Боевики ХАМАСа захватили израильского военнослужащего и вывезли в Сектор Газа. ВИДЕО 18+.

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10:32 Массированные пуски ракет из сектора Газа по всей территории юга Израиля и в сторону Иерусалима не прекращаются. Об этом сообщают местные СМИ.

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10:30 Палестинцы сожгли израильский танк «Меркава».

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10:20 Глава Политбюро ХАМАС Исмаил Хания и другие представители руководства организации наблюдают за атаками по Израилю.

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10:19 Очевидцы сообщают об уличных боях и перестрелках.

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10:18 Израиль подвергся массированной атаке со стороны сектора Газа и «проникновению неопределенного количества боевиков».

Обстрелы продолжались больше часа, десятки ракет выпущены по югу и центру страны, в том числе по Тель-Авиву. Как сообщается, 1 человек погиб, еще 15 – пострадали.

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09:53 Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне. Министр обороны страны Йоав Галант поручил призвать на военную службу резервистов.

Военные призвали жителей южных и центральных районов оставаться в убежищах. «Начальник Генерального штаба проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения действий ЦАХАЛ», — говорится в заявлении армии.

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09:20 Воздушная тревога начала звучать рано утром на юге Израиля близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива. Об этом сообщает армейская пресс-служба.

По информации Командования тыла Армии обороны Израиля, сигналы тревоги, в частности, сработали в ряде районов Тель-Авива, а также в его ближайших пригородах — Холоне, Бат-Яме, Ришон-ле-Ционе, Бней-Браке, Герцлии. Предупреждающие сирены также звучали в южных городах Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева и в ряде районов, прилегающих к сектору Газа. Уточняется, что сирены также звучат в районе большой тель-авивской агломерации Гуш-Дан.