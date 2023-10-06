Трепещи, Кыргызстан! США и ЕС готовят новую революцию в стране

499 Просмотров

Четвертого государственного переворота центрально-азиатская республика уже не выдержит: от нее останутся американские «ножки» в виде военных баз и, возможно, европейские «рожки» с нанизанными на них соответствующими «ценностями». Но несмотря на то, что цели и задачи НПО, аффилированных со спецслужбами Запада, выявлены, в КР их, все же, впускают.

Газета «Вечерний Бишкек» опубликовала весьма любопытный, но крайне тревожный материал, который вскоре с ее страниц исчез. Причины неизвестны, о них можно только догадываться – вероятно, американцы «строго предупредили» кыргызское руководство, если не откровенно угрожали ему за распространение Бишкеком неугодных США фактов и планов.

Но слово не воробей, и его вовремя успели подхватить и растиражировать многие СМИ, в том числе – Stan Radar. А сообщается в «крамольном» материале о том, что еще в сентябре в Кыргызстан прилетел военно-транспортный самолет Boeing C-17, доставивший дипломатический груз в посольство США: «По сообщениям местных проверенных источников, это были деньги».

Как выясняется, похожая ситуация имела место в ноябре 2019 года – точно так же в Кыргызстан отправили самолет с ценным грузом – 60 миллионами долларов США. И вскорости в стране произошел государственный переворот.

Но вернемся в год нынешний. Оказалось, что летом в КР высадился «десант» из 26 представителей «Корпуса мира» – по информации посольства США в Бишкеке, Штаты направили в республику на два года волонтеров-стажеров «для педагогической практики», то есть обучения местных английскому языку.

Однако не секрет, что «представители организации, прикрываясь благими намерениями, собирают данные по социально-экономическим, политическим вопросам в республике», и «Корпус мира» работает в тесном сотрудничестве с ЦРУ и другими разведслужбами США. И, добавим от себя, насколько известно, имеет отношение к Агентству международного развития США (USAID), входящему в структуру американского Госдепа. А годовой бюджет «Корпуса мира» составляет 380 млн долларов.

Заметим также, что в настоящее время USAID весьма плотно взялся за Армению – «естественно», с целью оказания ей «гуманитарной помощи и поддержки». Практически параллельно скандал с подрывной деятельностью этой организации произошел и в Грузии (Minval об этом уже информировал), власти которой буквально поймали за руку лидеров организации CANVAS, прибывших в Грузию по приглашению USAID для самого разнообразного обучения соответствующих кругов методам организации насильственных и политически дестабилизирующих действий с целью смены власти. Собственно, в Грузии активно раскручивается повторение сценария «революции роз» 2003 года.

Уши USAID торчат везде, в том числе, и в Азербайджане, но Баку не дает ему развернуться по американскому – революционному – вкусу. Что же касается «Корпуса мира», его деятельность запрещена в России, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане и в Туркменистане – до Кыргызстана, почему-то, запрет еще не дошел.

Вернемся к материалу, таинственным образом исчезнувшему со страниц «Вечернего Бишкека». Помимо обучения языку, волонтерам предстоит заниматься сбором и анализом данных «на низовом уровне. Говоря простым языком – шпионить. И отправлять отчеты наверх».

Поясняется, что «Когда в страну одновременно приезжают такие люди и груз наличных денег, предполагается, что люди будут их кому-то вручать при личной встрече. И, по странному совпадению, в конце сентября в Бишкеке и Оше состоялся «вечер встречи» выпускников обменных программ США. На сайте посольства сказано, что таких выпускников сейчас насчитывается более 8 тысяч, к ним добавились еще 100 человек, которые недавно вернулись из Америки. Подобные вечера – удобное прикрытие для передачи финансовых средств заранее отобранным и обученным прозападным активистам для решения какой-то крупной задачи».

Помимо того, что в страну приехали волонтеры и были направлены деньги, в НПО-шной среде Кыргызстана стало происходить явное бурление: «Начнем с того, что проамериканский сайт Kloop.kg пошел на открытый конфликт с высшими лицами страны и начал публиковать свои «расследования». После чего сайт был заблокирован и теперь работает только через vpn. Спустя какое-то время проамериканские СМИ и НПО начали атаку на систему МВД. … воинствующая публика «твиттерских» стала требовать, чтобы глава МВД подал в отставку. И в кыргызское общество начал вбрасываться нарратив «моя милиция меня не бережет и заслуживает презрения». Вбрасывание этого нарратива весьма полезно провокаторам, если они хотят толкнуть людей на противостояние с силами правопорядка».

Вслед за «наездом» на МВД тот же сайт стал массированно атаковать главу Госкомитета нацбезопасности Камчыбека Ташиева: «То есть в подкорку любого жителя Кыргызстана вкладывается, что в том, что происходит в стране, виновата «система» во главе с представителями силовых структур и президентом».

Этому предшествовала большая работа со СМИ и блогерами – американская организация Internews КР (головной офис в штате Калифорния) профинансировала проект под названием Bloggerbol – для обучения молодых блогеров «правильному» созданию контента на темы, связанные с «гражданственностью, социальным активизмом». Этот проект охватывает блогеров из всех семи областей Кыргызстана.

Internews, уточняет издание, финансируется из бюджета США: «… нельзя забывать, что янки никогда и ничего не делают просто так. На Западе за все надо платить. Можно ли еще сомневаться в том, что Штаты действительно готовят неприятности для Кыргызстана».

Российский эксперт Никита Мендкович, разбирая эту проблему, высказал мысль, что после провала распиаренного контрнаступления ВСУ Запад активно ищет возможность создать фронты против России, чтобы помочь таким образом Киеву.

«Первый вариант – сказал он, – Грузия с выходом на Северный Кавказ и возможностями заброски групп террористов… Второй вариант – Центральная Азия с выходом к российской Южной Сибири и Уралу. Конечная цель – создание проамериканского режима в Казахстане. Но после провала мятежа в январе 2022 года и засветки участия в нем ЦРУ американцы могут проявлять повышенную осторожность и потренироваться на Кыргызстане. Тем более при лояльном режиме в Бишкеке его можно использовать как базу для подрывной работы с Алматы, столицей казахских НПО и центром мятежа-2022».

Как видим, деньги американских налогоплательщиков оседают и работают сейчас на Южном Кавказе и в Центральной Азии и иже с ними. С той только разницей, что Азербайджан усиленно бдит, Грузия – начинает бдеть, но любое неудобное для США мнение последними тут же трансформируется в «нашептанное» Кремлем и работающее на интересы России. Ну, а власти Армении рады урвать хоть что-то: Россия, надо полагать, уже не будет осыпать армян своими щедротами.

Остается только дивиться тому, что Кыргызстан остается единственной страной в Центральной Азии, позволяющей волонтерам «Корпуса мира» мутить ситуацию в республике и прямо на нее влиять. Заметим также, что Кыргызстан сейчас, пожалуй, самая активная страна в Центральной Азии во взаимоотношениях с Россией. И на территории первой дислоцирована военная база РФ (напомним, ранее американская авиабаза из Кыргызстана была выпровожена). И Бишкек не делает никаких движений в стороны выхода из ОДКБ и ЕАЭС – только это уже может служить американцам большим стимулом для замены президента Жапарова более управляемым Вашингтоном лицом.

Во всей этой истории с «Корпусом мира» есть еще крайне важный нюанс – многие эксперты утверждают, что он нацелен на подготовку почвы (общественное мнение) для строительства в КР американской биолаборатории (испытание опасных патогенов): дескать ничего страшного в этом нет. Но Бишкек упорно стоит на своем.

В настоящее время Кыргызстан, все же, осторожно пытается ограничить революционный размах США, а вместе с ними – и Евросоюза, который засвечивается не столь откровенно, как Соединенные Штаты. Но факт остается фактом – программы ЕС для Центральной Азии Horizon Europe и «Минарет» в действии: собирают данные о коррупционных сделках в пяти республиках ЦА, проталкивают изменение местного законодательства, контролируют оборот документов. Словом, суют нос не в свои дела. И все это, естественно, под прикрытием научных, образовательных и иных программ, которые, если б были реально таковыми, следовало только приветствовать.

Что касается попыток ограничения деятельности и контроля над западными НПО в Кыргызстане. В республике инициировано принятие закона об иноагентах, то есть некоммерческих организациях, финансируемых из-за рубежа. Определенные круги, в том числе и парламентские, в качестве категорического аргумента против приводят «ущемление демократии, прав человека и СМИ, ликвидация гражданского сектора». Дальнейшая судьба законопроекта неизвестна (говоря прямо, она будет зависеть от степени решительности и решимости президента Жапарова),

Но, все же, парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции законопроект о некоммерческих организациях на днях рассмотрел и утвердил.

По информации СМИ Кыргызстана, перед началом обсуждения проекта закона депутат Надира Нарматова представила коллегам видеосюжет, содержащий утверждения, что СМИ, финансируемые не из бюджета, пытаются дестабилизировать ситуацию в республике, искажают реальную обстановку в стране.

Нарматова напомнила, что в республике не без помощи НКО и предоставленных им средств, произошли три революции. «Если НКО не будут финансироваться извне или будут отчитываться о своих средствах, таких ситуаций можно избежать. В США закон об иноагентах приняли 100 лет назад. Они ведь не разработали документ по глупости своей. Президент России … тоже подписал такой закон. Все потому, что он нужен» – сказала Нарматова. И отметила, что с принятием закона иноагентами будут считаться не все организации, финансируемые из-за рубежа, а только вмешивающиеся в политику. Причем, является ли иноагентом та или иная организация, может решать исключительно суд.

Заметим, что, по неофициальной информации, кыргызский законопроект разительно отличается и от российского, и от американского (оба драконовы), поскольку предусматривает только контроль над деятельностью НКО (а таковых в республике более 28 тыс.) и их финансовую отчетность. Во всяком случае, так утверждают его авторы.

Как видим, в Кыргызстане сильно напряглись в связи с деятельностью НКО, финансируемых Западом. И смеем предположить, что прежде здесь, несмотря историю революционной смены власти, зевали во весь рот, а спохватились после «набегов» на государства ЦА высокопоставленных чиновников из США и ЕС, не сумевших добиться полноценного разворота государств региона от России в сторону Запада: видимо, этому не помог и прошедший недавно в США саммит глав государств Центральной Азии и США (сам Баден наставлял президентов пяти стран, однако неизвестно, чего он от них добился).

Надо думать, в Вашингтоне, глядя на обилие в Кыргызстане и Казахстане финансируемого американцами «гражданского сектора», начать процесс сокрушительного расшатывания «кочевников» (в Казахстане пролетели) начали именно с КР, как наиболее «отзывчивой» на революционную смену власти, но все еще плотно связанной с Россией.

Однако в Бишкеке есть понимание того, что после четвертой революции страна потеряет свой суверенитет и уступит его Западу. Взвесили, наверно, чего стоят посулы (говоря прямо – подкупы) Вашингтона и ЕС, и перевешивают ли они (полностью компенсируя) потерю Кыргызстаном устоявшихся партнерских отношений с Россией как с точки зрения торгово-экономической, социальной, гуманитарной, военной-технической и, что важно – в области безопасности.

Достаточно сказать, что товарооборот КР с РФ в общей торговле республики занимает более 20%, в то время как на США и все страны Европы приходится 14%. А более миллиона трудовых кыргызских трудовых мигрантов в России, присылающих на родину миллиарды долларов? А военная база РФ в Кыргызстане, находящемся вблизи границ с Афганистаном, и обеспечивающая безопасность всей Центральной Азии (соответственно – России тоже). И «номенклатуру» тех выгод, которые получает Кыргызстан от сотрудничества с Россией, можно продолжить, включая образование, здравоохранение, социальные преференции (как члена ЕАЭС), и т.д.

Потрясения века нынешнего в контексте силового навязывания Америкой, которой на пятки стремится, но не может наступить Европа, кое-чему научили многие государства, хотя и не все. Ни одной стране революции, инициированные и оплачиваемые Западом, пользы не принесли – одну только разруху, братоубийственные войны, раздел территорий, прихват природных ресурсов, словом – практически полную потерю идентичности, государственности, благосостояния. И в этом деле Западу очень сильно помогает «гражданское общество» на местах.

Но мутящие воду, включая Фонд Сороса (в принципе, центр принятие революционных решений и их претворения в жизнь – один, разнятся только названия), на фоне украинских событий явно оживились – они придали западным идеологам и «ястребам» новый импульс на Южном Кавказе, в Центральной Азии и других регионах. В ряде случаев иностранные заказчики своего добились, а в других – нет. Об Азербайджане уже было сказано (он уцелел и устоял благодаря сильной власти и контрмерам, ею предпринимаемой – как и в Турции). Но это не означает, что Запад оставит свои попытки раскачать и Азербайджан, и Турцию, как он это делает в Грузии и уже, можно считать, сделал в Армении.

Справится ли он с Центральной Азией? Прошлогодний номер в Казахстане не удался, и вряд ли он пройдет в Туркменистане. Астана очень осторожна, и президент Токаев – не лыком шит. То же можно сказать о лидере Узбекистана Мирзиееве. Рахмон в Таджикистане может и проморгать ситуацию, а Жапаров в Кыргызстане, имея в виду густое НПО-шное наследие, рискует потерять контроль над ситуацией.

Словом, «благословенный» Запад с его «благословенной» демократией весьма вольно и широко поджигает сейчас регионы, граничащие с Россией, выходящие на Черное и Каспийское моря, богатые природными ресурсами и занимающие ключевые позиции в транспортно-логистической сфере.

А собственно Кыргызстану, в который заложили один из концов бикфордова шнура (не единственного, заложенного на планете Земля), остается пожелать сейчас не дрогнуть, несмотря на колоссальное давление извне.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az