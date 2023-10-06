МИД Азербайджана обвинил Макрона в лицемерии

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Решительно осуждаем и отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном против Азербайджана 5 октября во время пресс-конференции в рамках встречи Европейского политического сообщества в Гранаде.

Об этом говорится в заявлении МИД.

«Заявления президента Франции об отказе от участия Азербайджана и Турции в Гранаде – пример лицемерия. Каждому из участников мероприятия хорошо известно, что именно французская сторона выступила против участия Турции во встрече. Озвучивание президентом Франции ложной информации по данному вопросу – неподобающий главе государства подход», – говорится в заявлении.

«Попытки Франция, которая запомнилась в истории своей политикой геноцида и является единственной страной среди государств-членов Евросоюза, не присоединившейся к Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, поучать Азербайджан, являющийся примером мультикультурного и многоэтнические ценности, при которых многие этнические народы живут в мире и спокойствии, неприемлемы», – говорится в сообщении МИД.

«Смешно выглядят обвинения Франции об оккупации Азербайджаном 150 квадратных километров армянских территорий, в то время как сама Франция в течение 30 лет закрывала глаза на оккупацию Арменией около 20% азербайджанских территорий, и в настоящее время 8 азербайджанских сел находятся под армянской оккупацией. Азербайджан не оккупировал территорию какой-либо страны, и утверждение о том, что территории, на которых размещены силы Азербайджана на неделимитированном участке границы, принадлежат Армении, не поддаются никакой логике», – подчеркивается в сообщении.