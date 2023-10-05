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Гарибашвили: Властям Грузии приходится маневрировать

Гарибашвили: Властям Грузии приходится маневрировать

Властям Грузии приходится маневрировать в сложных геополитических условиях, возникших после начала конфликта в Украине.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, находясь в испанской Гранаде для участия в саммите Европейского политического сообщества.

«У нас нет ни так называемого зонта НАТО, у страны нет никаких гарантий безопасности. Мы также не являемся членами Евросоюза. Соответственно, нашей стране приходится разумно маневрировать в этой сложной геополитической обстановке, которая полна турбулентности. Однако я думаю, что после того, как этот конфликт, война началась в Украине, мы сумели довольно разумно маневрировать», – сказал Гарибашвили.

Глава грузинского правительства добавил, что республика с одной стороны защищает национальные интересы и безопасность, а с другой стороны в тесной координации с международными партнерами поддерживает Украину и украинский народ.

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