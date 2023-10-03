Завтра в Баку будет дождь

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4 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном, ночью и вечером в отдельных местах полуострова ожидается грозовой дождь, северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 15-18° тепла, днем 18-24°.

Атмосферное давление повысится с 757 мм. рт. ст. до 760 мм. рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-80 %, днем 50-60 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные ливневые дожди, в отдельных местах проливные, грозы, град, в высокогорье прогнозируется снег. Ночью и утром в отдельных районах туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем 20-26° тепла, в горах ночью 1-5° тепла, днем 5-9° тепла.