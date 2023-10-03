В Баку ожидается сильный ветер

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В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 3 октября до полудня 5 октября ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с.

Согласно сообщению Гидрометслужбы, с утра 3 октября в северных и западных районах и до вечера 5 октября ожидается нестабильная погода, дожди, ливни. В отдельных местах (Балакян-Шеки, Нагорный Ширван, Губа-Гусар, Газах-Гянджа, низменные районы, Нахчыванская АР, Лянкяран-Астара, Карабах и Восточный Зангезур) пройдут дожди, возможны грозы, град, в горных районах – снег.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, в отдельных районах – до 23-28 м/с.

В некоторых реках пройдут сели.