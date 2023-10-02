Намазов – «Индепендент Арабия»: Исход армян из Карабаха был их ошибкой

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В одной из самых популярных газет арабского мира «Индепендент Арабия» (является арабской версией английской газеты Independent) вышла статься под заголовком «Бывший советник Гейдар Алиева: «Исход армян был их ошибкой и Азербайджан гарантирует им мирное существование»».

Директор Азербайджанского Центра Стратегических Исследований Эльдар Намазов рассказал «Индепендент Арабия» (https://tinyurl.com/35k7zsfc) о возможности подписания мирного договора и обсуждения вопросов демаркации границы во время европейского саммита в испанской Гранаде.

Несколько дней назад Министерство обороны Азербайджана объявило о введении полного контроля над Нагорно-Карабахским регионом, и в ответ, 28 сентября, глава сепаратистского правительства Шахраманян опубликовал официальное заявление о роспуске сепаратистской структуры и роспуске всех ее институтов к 1 января 2024 года.

В статье говорится что, «потери Армении в Карабахе в результате военной операции «блицкриг» положили конец конфликту, длившемуся более 30 лет, после чего более 100 тысяч армян покинули территорию Азербайджана». Ожидается, что миссия ООН во главе со Стефаном Дюжарриком прибудет «для выяснения гуманитарных и социальных условий на территории»

Что касается последних событий, то бывший советник по вопросам безопасности президента Гейдара Алиева, директор Азербайджанского центра стратегических исследований Эльдар Намазов в интервью «Индепендент Арабии» заявил, что армяне Карабаха, уехавшие в Армению, сделали это по собственной воле, и указал, что во втором раунде переговоров, состоявшемся 29-го сентября и 2-го сентября между центральными властями Азербайджана и представителями армян Карабаха, были рассмотрены гуманитарные и экономические аспекты, а также программа реинтеграции армян, оставшихся на территории Азербайджанской Республики».

Третья конференция на высшем уровне

Говоря о гарантиях безопасности, которые будут предоставлены армянам Карабаха, Намазов отметил, что «приверженцы различных религий, мусульмане, христиане и иудеи, живут мирно и гармонично на территории Азербайджана и в безопасной среде, а толерантность является одним из символов Азербайджана, и его страна предложила армянскому народу в Карабахе интегрироваться в эту среду»

Он добавил, что выбранный большинством армян исход из Карабаха вызван не угрозами со стороны Азербайджана, а политикой Армении, которая на официальном уровне открыто декларирует «генетическую несовместимость между армянами и азербайджанцами».

«Мы надеемся, что в будущем армяне, ставшие жертвами этой пропаганды, придут к убеждению, что их исход из Азербайджана был ошибкой», – сказал он.

Говоря о возможности достижения мирного договора между двумя странами, Намазов отметил, что «ожидается, что лидеры Азербайджана и Армении проведут переговоры в Гранаде по случаю третьего саммита Европейского политического сообщества, который состоится пятого октября в Гранаде. Президент Европейского совета Шарль Мишель, президенты Германии Олаф Шольц и Франции Эммануэль Макрон примут участие в этой встрече, поскольку на переговорах будет рассмотрена возможность подписания мирного договора, обсуждены вопросы демаркации границы и открытия коммуникаций».

По его словам, открытие Зангезурского коридора, которое будет в центре переговоров, является приоритетом не только для Азербайджана, но и для ряда стран региона.

Уникальный проект

Примечательно, что президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Нахчыване 25 сентября, чтобы торжественно открыть военный комплекс, был заложен первый камень в фундамент проекта прокладки газопровода между Нахчываном и турецким Игдыром, а также обсужден вопрос открытия Зангезурского коридора, который Армения колебалась с открытием, отметив, что соглашение о перемирии, подписанное 10 ноября 2020 года, предусматривало открытие всех линий связи и предусматривало строительство транспортных линий и железных дорог, соединяющих Нахчыван с Азербайджаном.

Примечательно, что Зангезур когда-то был регионом, связанным с Азербайджаном, присоединенным к Армении в начале прошлого века в советскую эпоху, и до сих пор находится в границах Армении, что сделало Нахчыванскую автономию географически отделенной от Азербайджана и Турции.

Бывший советник подчеркнул, что «этот коридор является уникальным проектом, и он также является важным элементом в планах гигантской международной транспортной линии Север – Юг, Транскаспийской линии, Средиземноморской линии и открытия Зангазурского коридора входит в круг интересов Китая, Европы, Центральной Азии, России, Азербайджана и Турции. Даже критика Ираном коридора не касается самого проекта, а скорее он считает, что коридор должен проходить южнее, через его территорию, а не через Армению», – сказал он.

Коридор поставит Азербайджан в центр логистической сети в Кавказском регионе, и Баку осознает важность этой роли в мировой торговле, проходящей через евразийские земли, и в качестве узловой точки на Шелковом пути, идущем из Центрального Китая в Европу.

В ответ на позицию Франции, которая рассматривает условия, навязанные армянскому населению Карабаха, «как нечто навязанное силой, что не может представлять собой политическое решение», Эльдар Намазов сказал, что «эта позиция вызвана негативной активностью армянского лобби, и Франция не может играть роль нейтрального арбитра, потому что она не подписала Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, в то время как Азербайджан подписал ее, и многие организации посещают Азербайджан, чтобы изучить его опыт».