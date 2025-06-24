Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время существует множество попыток исказить ситуацию и внести разлад в отношения между Россией и Ираном.

Об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

В частности, его попросили прокомментировать мнение ряда аналитиков, сравнивающих ситуацию в Иране с событиями, происходившими ранее в Сирии при падении режима Башара Асада, а также утверждения о том, что Москва не оказала должной поддержки Тегерану.

«Россия оказала поддержку Ирану с четкой позицией. Эта позиция получила высокую оценку на беседе с [главой МИД Ирана Аббасом] Аракчи. Мы намерены дальше развив наши отношения с Ираном», — сказал Песков.