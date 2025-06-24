Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева посетили Хызинский район, где приняли участие в церемонии закладки фундамента реконструкции Реабилитационного центра для диких животных, расположенного на территории Алтыагаджского национального парка.

Новый центр создается для оказания помощи диким животным, особенно медведям, нуждающимся в реабилитации и возвращении в естественную среду обитания.

В учреждении планируется проводить ветеринарный контроль, применять программы физического восстановления, корректировать поведенческие навыки и обеспечивать животных специализированным питанием.

Эти процессы обеспечат возвращение животных в естественную среду обитания.