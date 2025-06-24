С 26 июня с 00:00 движение транспортных средств по улице Алескера Гаибова будет поэтапно ограничено.

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Ограничения связаны со строительством и вводом в эксплуатацию новой автомобильной дороги, проходящей параллельно от улицы Гасана Алиева до проспекта Зии Буниятова и далее до станции метро «Кероглу».

Уточняется, что ограничения будут действовать до завершения строительных работ.

Водителей просят быть внимательными при движении по указанному участку, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.