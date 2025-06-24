Президент США Дональд Трамп сообщил, что провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, Израиль якобы отказался от атаки.

«Израиль не собирается нападать на Иран. Все самолёты развернутся и вернутся домой, выполнив дружественный “воздушный привет” Ирану. Никто не пострадает, перемирие в силе!», — написал Трамп в своей соцсети.

Однако, как утверждают израильские СМИ, ВВС Израиля уже подняли в воздух почти все истребители. Несмотря на отказ от масштабной операции, было принято решение нанести точечный удар по одной цели на территории Ирана — в рамках ограниченного и символического ответа.

По данным Axios, в ходе разговора Трамп настаивал на отмене удара, но Нетаньяху ответил, что Израиль не может оставить действия Тегерана без реакции. Компромиссом стал удар по одному объекту вместо реализации первоначального плана.

Параллельно иранские источники сообщили о двух взрывах к северу от Тегерана.

Позднее Израиль официально подтвердил факт атаки. В заявлении говорится, что был поражён радарный объект неподалёку от Тегерана, а сама операция была локализованной и ограниченной по масштабу.

«На этом Израиль завершает свой ответ на нарушение режима прекращения огня», — подчеркнули в израильском правительстве.