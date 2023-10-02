МИД Ирана отреагировал на заявление Эрдогана по Зангезурскому коридору

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Иран выступает против изменения международно признанных границ на Южном Кавказе. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел исламской республики Насер Канани Чафи.

«Мы против изменения международно признанных границ и [внесения] геополитических корректировок в [ситуацию в] регионе. Мы согласны с развитием транспортных маршрутов и транспортных сетей таким образом, чтобы обеспечить интересы стран региона, способствовать их развитию и благополучию их жителей. <…> Но мы против геополитических изменений. Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана и Армении», – подчеркнул Канани Чафи, слова которого приводит агентство Fars.

Он напомнил, что Тегеран призывает к решению споров, возникающих между странами региона, через «политический процесс и двусторонние переговоры с привлечением регионального потенциала».

Комментируя ситуацию в Карабахе, представитель МИД отметил, что Иран «поддерживает возвращение этих земель правительству Азербайджана».

26 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров объявил, что надеется на скорое создание Зангезурского коридора.