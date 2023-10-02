МИД Ирана отреагировал на заявление Эрдогана по Зангезурскому коридору

Иран выступает против изменения международно признанных границ на Южном Кавказе. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел исламской республики Насер Канани Чафи.
«Мы против изменения международно признанных границ и [внесения] геополитических корректировок в [ситуацию в] регионе. Мы согласны с развитием транспортных маршрутов и транспортных сетей таким образом, чтобы обеспечить интересы стран региона, способствовать их развитию и благополучию их жителей. <…> Но мы против геополитических изменений. Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана и Армении», – подчеркнул Канани Чафи, слова которого приводит агентство Fars.
Он напомнил, что Тегеран призывает к решению споров, возникающих между странами региона, через «политический процесс и двусторонние переговоры с привлечением регионального потенциала».
Комментируя ситуацию в Карабахе, представитель МИД отметил, что Иран «поддерживает возвращение этих земель правительству Азербайджана».
26 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров объявил, что надеется на скорое создание Зангезурского коридора.