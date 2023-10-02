Украина больше не на первом месте в приоритетах США

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Украина больше не на первом месте в приоритетах США, и, возможно, Киеву вскоре придется задуматься о выходе из конфликта без победы над Россией. Об этом пишет немецкий Spiegel, комментируя отсутствие финансирования Киева в принятом Штатами бюджете.

По мнению журналистов, США в принципе хотят и дальше поддерживать украинцев, но все больше озабочены собой.

«Приближается избирательная кампания, все большее значение приобретают другие вопросы, например, миграция на границе с Мексикой. Вопрос Украины в настоящее время опустился на несколько позиций в списке приоритетов в Вашингтоне. Другими словами: вполне возможно, что правительству в Киеве вскоре придется больше думать о стратегии выхода из этого конфликта, даже без явной победы над Россией», – говорится в материале.