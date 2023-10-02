Напавший на посольство Азербайджана в Иране террорист приговорен к казни |
На территории Ходжалинского аэропорта сняли флаг Армении и тряпку сепаратистов (видео) |
Эль Мюрид: Доминантой на Черном море станет флот Турции |
Боррель заявил о росте поддержки Украины Евросоюзом |
Гаджиев: Мы не можем принять обвинения в этнической чистке или геноциде |
Эрдоган: Спустя 30 лет Карабах обрел свободу (видео) |
В Карабахе проходит прием заявок на первичную регистрацию армян (фото, видео) |
Миссия ООН на ППП Лачин (обновлено, фото, видео) |
Папа Римский рассчитывает на мирное соглашение между Баку и Ереваном |
Главное Мир

Украина больше не на первом месте в приоритетах США

Украина больше не на первом месте в приоритетах США

Украина больше не на первом месте в приоритетах США, и, возможно, Киеву вскоре придется задуматься о выходе из конфликта без победы над Россией. Об этом пишет немецкий Spiegel, комментируя отсутствие финансирования Киева в принятом Штатами бюджете.

По мнению журналистов, США в принципе хотят и дальше поддерживать украинцев, но все больше озабочены собой.

«Приближается избирательная кампания, все большее значение приобретают другие вопросы, например, миграция на границе с Мексикой. Вопрос Украины в настоящее время опустился на несколько позиций в списке приоритетов в Вашингтоне. Другими словами: вполне возможно, что правительству в Киеве вскоре придется больше думать о стратегии выхода из этого конфликта, даже без явной победы над Россией», – говорится в материале.

Теги:
Из этой рубрики
МИД Ирана отреагировал на заявление Эрдогана по Зангезурскому коридору
Мир

МИД Ирана отреагировал на заявление Эрдогана по Зангезурскому коридору

2023/10/02, 15:17
Минобороны сделало заявление
Мир

Минобороны сделало заявление

2023/10/02, 15:08
Украина больше не на первом месте в приоритетах США
Мир

Украина больше не на первом месте в приоритетах США

2023/10/02, 14:39
Нобелевскую премию по медицине присудили за разработку вакцины против COVID-19
Мир

Нобелевскую премию по медицине присудили за разработку вакцины против COVID-19

2023/10/02, 14:34
Польша отклонила приглашение Украины
Мир

Польша отклонила приглашение Украины

2023/10/02, 13:57
Конгрессмен Брэд Шерман: США необходимо вооружить Армению
Мир

Конгрессмен Брэд Шерман: США необходимо вооружить Армению

2023/10/02, 13:08
Папа Римский призвал Азербайджан и Армению к диалогу
Мир

Папа Римский призвал Азербайджан и Армению к диалогу

2023/10/02, 13:00
Беспилотники ВСУ атаковали Смоленский авиазавод, где производятся ракеты Х-59
Мир

Беспилотники ВСУ атаковали Смоленский авиазавод, где производятся ракеты Х-59

2023/10/02, 12:39
Молдова полностью отказалась от российского газа
Мир

Молдова полностью отказалась от российского газа

2023/10/02, 11:57