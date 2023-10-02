В Ханкенди заработало азербайджанское телевидение и радио

489 Просмотров

С целью исполнения просьбы, озвученной на состоявшейся 29 сентября в городе Евлах очередной встречи с представителями армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, об организации радио-и телевизионного вещания, была изучена ситуация с вещанием в регионе.

В Министерстве цифрового развития и транспорта сообщили, в результате проведенных радиомониторингов посредством Шушинской радиотелевизионной радиовещательной станции во многих районах Карабахского региона, включая Ханкенди обеспечена трансляция 7 радиопрограмм и 9 телевизионных программ Азербайджана, а также FM-радио на частотах 101,1, 103,5 и 97,7 МГц с вещанием на армянском и русском языках Азербайджана для доведения до жителей армянского происхождения призывов Азербайджанского государства.