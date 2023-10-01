Азербайджан объявил в розыск более 300 армянских преступников, том числе Араика и Джалала Арутюнянов

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В последнее время ускорился процесс ареста армянских сепаратистов, совершивших преступления против Азербайджана.

Об этом в интервью журналистам сказал генеральный прокурор Кямран Алиев.

По его словам, с начала карабахского конфликта органы прокуратуры, в том числе и другие правоохранительные органы, задокументировав все преступления, совершенные армянскими сепаратистами и вооруженными формированиями, собрали доказательства: «Условно мы можем разделить эти преступления на четыре группы. Военные преступления, совершенные во время Первой Карабахской войны, террористические преступления против человечности, мира, мирного населения и преступления другого характера. Вторые относятся к периоду после объявления режима прекращения огня до Второй Карабахской войны. Несмотря на объявление режима прекращения огня, за этот период армянскими незаконными вооруженными формированиями были совершены преступления против наших военнослужащих и мирного населения. Все эти преступления были зарегистрированы, задокументированы, собраны необходимые доказательства. Третья категория – это преступления, совершенные в период 44-дневной Отечественной войны, которые также нами были документально зафиксированы. К четвертой категории относится период после 10 ноября 2020 года, то есть после окончания Отечественной войны».

К.Алиев отметил, что по всем этим делам органами прокуратуры, военной прокуратурой и другими соответствующими следственными структурами, в том числе Службой государственной безопасности были возбуждены уголовные дела. «Возбуждено и проведено следствие по 103 таким уголовным делам, объявлены в розыск более 300 человек, причастных к совершению этих преступлений. Среди них были и те, кто был арестован в прежний период и во время Второй Карабахской войны. В отношении многих из них имеются судебные постановления. В последнее время, после антитеррористических мероприятий локального характера, этот процесс значительно ускорился. Фактически процесс задержания разыскиваемых лиц начался после открытия пограничного-пропускного пункта «Лачин». В последнее время этот процесс ускорился. В отношении этих лиц ведутся соответствующие дела как в Генеральной прокуратуре, так и в Военной прокуратуре, в Службе государственной безопасности. Имеется достаточно доказательств в совершении ими преступлений. Четверо должностных армянских сепаратистов, находившихся в розыске, уже находятся под арестом. Давит Бабаян, Араик Арутюнян и Джалал Арутюнян находились в розыске за гибель мирных жителей и младенцев в результате ракетных обстрелов Гянджи в период Отечественной войны. Один из них уже находится под арестом, идет следствие. В ближайшее время азербайджанская общественность получит подробную информацию об этих лицах. Обращаюсь к другим находящимся в розыске лицам, добровольно сдайтесь правоохранительным органам Азербайджана. Потому что рано или поздно они будут найдены и арестованы», – сказал генеральный прокурор.