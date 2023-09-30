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Производитель БПЛА Bayraktar планирует за 1,5 года достроить завод в Украине

Производитель БПЛА Bayraktar планирует за 1,5 года достроить завод в Украине

Турецкая компания Baykar рассчитывает завершить в Украине строительство завода по производству беспилотников через 1,5 года. Об этом на форуме военной индустрии в Киеве заявил генеральный директор компании Халук Байрактар, сообщает ТАСС.

«Строительство уже начато. На его завершение понадобится примерно 1,5 года. Мы планируем, чтобы здесь работало минимум 300 человек», – цитирует его агентство Укринформ. При этом он указал, что вызовами для запуска завода станет обеспечение цепочки поставок и поиск кадров в условиях боевых действий.

По словам гендиректора, компания инвестирует в страну около $100 млн. Эти средства, помимо строительства завода, направят на содержание сервисного центра и главного офиса компании на Украине, пояснил он.

В августе 2022 года стало известно о начале строительства завода по производству турецких беспилотников Bayraktar в Украине. Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщал, что строительство займет несколько месяцев, а запуск возможен до конца 2023 года. Однако позже он заявил, что боевые действия внесли коррективы в первоначальные планы.

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