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Марин Ли Пен заявила о провале дипломатии Макрона

Марин Ли Пен заявила о провале дипломатии Макрона

Вывод войск и отзыв посла Франции из Нигера – это провал французской дипломатии.

Об этом в эфире радиостанции France Inter заявила лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен.

«Реальность такова, что нас выгнали из Африки. Наш посол и наши войска вынуждены покидать Нигер в унизительных условиях. Это серьезный провал французской дипломатии», – сказала она.

Политик подчеркнула, что решение покинуть Нигер не было принято Францией, президент Эмманюэль Макрон «ошибся в анализе ситуации, думая, что власть хунты была более хрупкой, чем оказалась на самом деле, и что ЭКОВАС вмешается.

«Его прижали к стене, и он не мог поступить по-другому, чем объявить о выводе войск», – отметила она.

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