Эрдоган: С гордостью наблюдаю за развитием, достигнутым Нахчываном

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На этот раз мне очень приятно быть с Вами (президентом Ильхамом Алиевым) в Нахчыване, который соединяет Турцию с тюркским миром.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября во время заявления для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Его слова приводит «Азертадж».

«Со времени моего последнего визита в 2008 году я с гордостью наблюдаю за развитием, достигнутым Нахчываном. Сегодня, в год столетнего юбилея общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сыгравшего огромную роль в достижении Нахчываном нынешнего уровня развития, я еще раз с уважением чту его память», – заявил глава турецкого государства.