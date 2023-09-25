РФ ночью атаковала Украину ракетами и «Шахедами», нанесен удар по Одессе (фото)

210 Просмотров

В ночь на 25 сентября российские войска атаковали Украину крылатыми ракетами «Калибр», противокорабельными П-800 «Оникс» и ударными дронами типа Shahed. Силам ПВО удалось сбить 30 воздушных целей.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

Всего во время ночной атаки зафиксировано 33 средства воздушного нападения:

12 крылатых ракет морского базирования «Калибр»;

2 противокорабельные ракеты П-800 «Оникс»;

19 ударных БПЛА Shahed-136/131.

Силами противовоздушной обороны Украины удалось уничтожить:

11 крылатых ракет «Калибр»;

19 ударных БПЛА Shahed-136/131.

Под особый удар войск РФ попала Одесса и область.

Одесскую область ночью атаковали 19 «шахедов», 12 «Калибров» и два «Оникса».

В результате атаки повреждены припортовая инфраструктура, морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которая несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар.

«Ониксы» разрушили зернохранилища, люди не пострадали.

В результате падения обломков сбитых БПЛА и ракет были повреждены и загорелись склады одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы.

Взрывными волнами в нескольких домах выбиты стекла, травмирована женщина.