РФ ночью атаковала Украину ракетами и «Шахедами», нанесен удар по Одессе (фото)

В ночь на 25 сентября российские войска атаковали Украину крылатыми ракетами «Калибр», противокорабельными П-800 «Оникс» и ударными дронами типа Shahed. Силам ПВО удалось сбить 30 воздушных целей.
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.
Всего во время ночной атаки зафиксировано 33 средства воздушного нападения:
12 крылатых ракет морского базирования «Калибр»;
2 противокорабельные ракеты П-800 «Оникс»;
19 ударных БПЛА Shahed-136/131.
Силами противовоздушной обороны Украины удалось уничтожить:
11 крылатых ракет «Калибр»;
19 ударных БПЛА Shahed-136/131.
Под особый удар войск РФ попала Одесса и область.
Одесскую область ночью атаковали 19 «шахедов», 12 «Калибров» и два «Оникса».
В результате атаки повреждены припортовая инфраструктура, морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которая несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар.
«Ониксы» разрушили зернохранилища, люди не пострадали.
В результате падения обломков сбитых БПЛА и ракет были повреждены и загорелись склады одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы.
Взрывными волнами в нескольких домах выбиты стекла, травмирована женщина.