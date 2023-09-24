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Кот-мышелов из резиденции британского премьер-министра занемог

Кот-мышелов из резиденции британского премьер-министра занемог

Здоровье Ларри, кота-мышелова из резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, ухудшается. Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета The Sun.

«Горячо любимому главному мышелову Даунинг-стрит уже некоторое время нездоровится», — сказано в материале издания.

Британские чиновники не хотят думать о гибели мышелова, но готовятся к худшему. Коту Ларри уже 16 лет. Они сейчас думают над тем, как им придётся сообщить гражданам печальную новость о смерти пушистого всенародного любимца. Вероятнее всего, когда это случится, информация будет опубликована в социальных сетях.

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