Кот-мышелов из резиденции британского премьер-министра занемог

62 Просмотров

Здоровье Ларри, кота-мышелова из резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, ухудшается. Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета The Sun.

«Горячо любимому главному мышелову Даунинг-стрит уже некоторое время нездоровится», — сказано в материале издания.

Британские чиновники не хотят думать о гибели мышелова, но готовятся к худшему. Коту Ларри уже 16 лет. Они сейчас думают над тем, как им придётся сообщить гражданам печальную новость о смерти пушистого всенародного любимца. Вероятнее всего, когда это случится, информация будет опубликована в социальных сетях.