Ханкенди отделен от Армении и подключен к энергосистеме Азербайджана (видео) |
Коротченко предложил срочно провести в Баку встречу глав спецслужб Азербайджана, Турции, Грузии и России |
Флаг Азербайджана установлен на въезде в Агдере (видео) |
Армянка вдребезги разбила слухи о жестокости азербайджанцев (видео) |
Брат Ганиры Пашаевой призвал молиться за нее (обновлено) |
В Карабахе обнаружен вражеский квадрокоптер с боеприпасами (фото) |
Армянские спецслужбы сообщили о попытке захвата власти в стране (видео) |
Организован визит военных атташе в Шушу (видео) |
В Ходжавендском районе обнаружены оружие и боеприпасы (видео) |
Главное Общество

Ханкенди отделен от Армении и подключен к энергосистеме Азербайджана (видео)

Ханкенди отделен от Армении и подключен к энергосистеме Азербайджана (видео)

Продолжается неотложная работа по решению вопросов, обсужденных на состоявшейся 21 сентября 2023 года в городе Евлах встрече с представителями армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

Согласно информации Администрации президента Азербайджана, в качестве очередного шага было обеспечено отделение города Ханкенди от энергосистемы Армении и его подключение к энергосистеме Азербайджана.

Отметим, что на подстанции «Шуша», построенной «Азерэнержи» еще в 2021 году и введенной в эксплуатацию при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, были установлены резервные гнезда для Ханкенди. С 19 сентября 2023 года «Азерэнержи» приступило к установке дополнительных 110-киловольтных опор высокого напряжения вблизи подстанции «Шуша» и соединению их с ханкендинской линией. В результате проведенных работ процесс уже завершен. Параллельно сотрудники «Азерэнержи» и «Азеришыг» проверили передающую и распределительную сети, системы защиты, после чего на линию было подано напряжение. В Ханкенди уже горит азербайджанский свет.

Теги:
Из этой рубрики
Ханкенди отделен от Армении и подключен к энергосистеме Азербайджана (видео)
Общество

Ханкенди отделен от Армении и подключен к энергосистеме Азербайджана (видео)

2023/09/24, 21:20
Флаг Азербайджана установлен на въезде в Агдере (видео)
Общество

Флаг Азербайджана установлен на въезде в Агдере (видео)

2023/09/24, 19:53
Армянка вдребезги разбила слухи о жестокости азербайджанцев (видео)
Общество

Армянка вдребезги разбила слухи о жестокости азербайджанцев (видео)

2023/09/24, 18:02
Брат Ганиры Пашаевой призвал молиться за нее (обновлено)
Общество

Брат Ганиры Пашаевой призвал молиться за нее (обновлено)

2023/09/24, 17:30
Азербайджан пропустил миссию МККК с больными карабахскими армянами (фото)
Общество

Азербайджан пропустил миссию МККК с больными карабахскими армянами (фото)

2023/09/24, 16:59
РМК: Никаких репрессий со стороны азербайджанцев по отношению к армянам не наблюдается
Общество

РМК: Никаких репрессий со стороны азербайджанцев по отношению к армянам не наблюдается

2023/09/24, 16:08
МВД: Азербайджан обеспечит вывод армянских военных из Карабаха
Общество

МВД: Азербайджан обеспечит вывод армянских военных из Карабаха

2023/09/24, 14:05
В столичном регионе ожидается переменная облачность, возможен дождь
Общество

В столичном регионе ожидается переменная облачность, возможен дождь

2023/09/24, 13:41
Пашинян заявил о готовности принять карабахских армян
Общество

Пашинян заявил о готовности принять карабахских армян

2023/09/24, 12:57