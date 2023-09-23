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Члены Движения Карабахских армян: Армения бросила нас, мы всегда были для нее чужими

Члены Движения Карабахских армян: Армения бросила нас, мы всегда были для нее чужими

«Для хорошей жизни армянским жителям Карабаха надо устремлять взоры не на Запад – в сторону Армении, а на Восток, в сторону Азербайджана».

Об этом сказал член Движения карабахских армян Георгий Аракелян, передает Trend.

“Как и ожидалось, Армения бросила нас. Все это из-за того, что мы для них были всегда чужими. Как в советские годы, так и после развала Советского Союза. В 80-х годах идеи «миацума» были созданы лишь для прихода к власти в Армении новых политических сил. Как в 80-х годах нас использовали и бросили, так и сейчас. История повторяется. Надеюсь, что армяне Карабаха наконец поймут, что для хорошей жизни надо устремлять взоры не на Запад – в сторону Армении, а на Восток”.

Член Движения карабахских армян Карина Ерицян заявила, что реинтеграция армянских жителей Карабаха в правовое поле Азербайджана – единственный путь для обеспечения их безопасности.

“Те, кто еще мечтают о «независимости» должны понимать, что ситуация кардинально поменялась. Азербайджан и Армения ведут переговоры о подписании мирного договора. В этом контексте реинтеграция армян Карабаха в правовое поле Азербайджана – единственный путь для обеспечения их безопасности. Армяне Карабаха должны понять, что их судьба зависит не от США, Франции, Армении и т.д., а от их самих. Заграница не поможет. Вместо этого необходимо проявить серьезный подход в деле реинтеграции и совместного проживания в Азербайджане”, – добавила она.

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