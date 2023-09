Хикмет Гаджиев: Прощай, Менендес

Прощай, Менендес, армянский лоббист в Сенате США!

Об этом в соцсети Х написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя судебный процесс над проармянским сенатором США Робертом Менендесом.

«Не судите других, и не будете судимы.

Видя его безнаказанность в отношении всех обвинений в коррупции, я почти потерял надежду на земной суд и надеялся только на Божественную Справедливость!

Чудеса случаются!» – отметил Гаджиев.

Goodbye Menendez! – Notorious Armenian lobbist in US Senate!

«Do not judge others, or you will not be judged»

Seeing his impunity against all corruption allegations, I almost lost my hope for earthly judgemeng and only hoped for Devine Justice!

